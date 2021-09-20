Российские индексы существенно снизились по итогам основных фондовых торгов в понедельник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 1,62% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 969,61 пункта. Индекс РТС опустился на 2,54% — до отметки 1 700,66 пункта.

По итогам торгов на Мосбирже сегодня большая часть российских ценных бумаг завершила торги в «красной зоне». Так, акции «Газпрома» снизились в цене на 2,45%, Mail.ru — на 2,29%, «Норникеля» — на 2,43%, «Магнита» — на 1,29%, МТС — на 0,76%, СберБанка — на 0,59%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,58%, Мосбиржи — на 0,31%, «Яндекса» — на 0,03%. Зафиксирован рост котировок акций «Полюса» на 1,03%, «Россетей» — на 1,9%.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова пояснила, что индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в существенном минусе, находясь под давлением ухудшившихся зарубежных настроений.

«На мировых фондовых биржах в начале новой недели сохранялись коррекционные настроения, которые отчасти поддерживал спокойный макроэкономический фон. Напряженность вокруг второй по величине экономики мира Китая тем временем нарастает и теперь коснулась сектора недвижимости и связанных с ним отраслей. Данный факт усиливает риски сильной просадки на открытии китайских бирж в среду после продолжительных выходных. В остальном на рынках перешли к поиску защитных активов в период турбулентности, и, похоже, золото наряду с золотодобывающими компаниями готово как минимум на время взять на себя эту роль», — полагает аналитик.