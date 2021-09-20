Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 74 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,59 рубля. С начала торговой сессии было проведено 44,9 тыс. сделок более чем на 2,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,88—73,61 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,33 рубля, увеличившись на 92 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 7,1 тыс. сделок на 403,6 млн евро по курсам от 85,43 до 86,33 рубля за евро.

По словам начальника отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, в понедельник на валютных площадках развивающихся рынков сохранилось преобладание ухода от риска.

«К окончанию рабочего дня максимальные потери наблюдались у валют России, Бразилии и Мексики, хотя в целом настроение на развивающихся рынках выглядело крайне пессимистичным. Инвесторы предпочитают уходить от риска в преддверии двухдневного заседания ФРС, на котором может быть объявлено о начале сворачивания стимулирующих мер. Кроме того, давление на развивающиеся площадки оказывает ситуация в Китае, где терпит бедствие один из крупнейших девелоперов — корпорация Evergrande. Пара доллар/рубль в течение дня пыталась закрепиться выше 73,5 рубля, обновив максимум с 30 августа. Необходимо отметить, что на локальном рынке приближаются основные налоговые платежи, однако настроение в рубле в ближайшее время будет полностью определяться аппетитом к риску на развивающихся рынках до и после заседания ФРС», — отметил аналитик.