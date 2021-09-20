По результатам января — июня 2021 года «Ингосстрах» занял первое место по сборам в сегменте онлайн-страхования корпоративного бизнеса среди крупнейших страховых компаний России. Прирост общего объема страховых премий «Ингосстраха» в этом направлении составил 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По официальным данным Центрального банка РФ, в первом полугодии 2021 года «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции по сборам в онлайн-страховании в таких направлениях, как страхование имущества юридических лиц, авиастрахование, страхование грузоперевозок, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров.

В частности, сборы «Ингосстраха» по страхованию имущества юридических лиц в первом полугодии 2021 года увеличились более чем в десять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в авиастраховании — выросли на 319%, а в страховании грузоперевозок — на 28%. Стоит также отметить, что в сегменте страхования опасных объектов «Ингосстрах» является единственной страховой компанией на рынке, которая предоставляет своим корпоративным клиентам возможность оформить полис онлайн.

Особым преимуществом «Ингосстраха» является широкий выбор страховых онлайн-продуктов, ориентированных на потребности как малого и среднего, так и крупного бизнеса. Компания постоянно работает над расширением линейки цифровых продуктов для корпоративного сегмента, чтобы сделать процесс страхования еще более удобным и оперативным. Корпоративным клиентам «Ингосстраха» доступно быстрое оформление и покупка на сайте таких страховых продуктов, как:

Страховой продукт «Ингобизнес», с помощью которого арендаторы или собственники коммерческой недвижимости в бизнес- и торговых центрах могут обеспечить качественной страховой защитой собственное имущество и обезопасить себя от возможных претензий со стороны третьих лиц в рамках страхования своей гражданской ответственности. Форма расчета-калькулятора максимально упрощает процесс заключения договора. Приобрести страховую защиту по программе «Ингобизнес» можно на сайте «Ингосстраха», ответив всего на два вопроса, после проведения оплаты на указанный электронный адрес будет направлен страховой полис.

Полис страхования грузов на время транспортировки, обеспечивающий защиту любых типов грузов, перевозимых всеми видами транспорта по любому маршруту. Также продукт предполагает страхование транспортных и накладных расходов, связанных с перевозкой, и ожидаемой прибыли от реализации товаров в пункте назначения.

Полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика пассажиров (ОСГОП), защищающий имущественные интересы перевозчика, связанные с риском его гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

«Развитие онлайн-сервисов для корпоративного сегмента — важное направление работы «Ингосстраха». На сайте компании нашим клиентам предоставляется возможность быстрого и оперативного оформления страховых документов, оплата различными удобными способами, продление договоров страхования онлайн и многие другие очевидные преимущества. «Ингосстрах» не останавливается на достигнутом, разрабатывая новые и постоянно совершенствуя существующие цифровые сервисы, чтобы сохранить лидерство в сегменте корпоративного онлайн-страхования», — комментирует директор департамента корпоративного бизнеса компании «Ингосстрах» Дмитрий Мелехин.