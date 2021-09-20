Минпромторг РФ подготовил проект постановления о 25-процентной скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга, сообщается в материалах министерства. Скидки, максимальный размер которых составит 625 тыс. рублей, можно будет получить со следующего года, уточнили в министерстве.

«Первым проектом постановления предлагается расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей (размер скидки составляет 10%; для Дальневосточного федерального округа — 25%) будут добавлены электромобили», — отмечается в материалах Минпромторга. Проект постановления о расширении программы льготного лизинга также предполагает дополнение перечня субсидируемой техники электромобилями с предоставлением скидки в размере 25% от его стоимости, но не более 625 тыс. рублей.

Соответствующие документы были опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Согласно нашему предложению, скидка на электромобили составит 25% от цены, но не более 625 тысяч рублей. При этом ограничений по стоимости самого электромобиля для участия в программе не будет», — пояснил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В министерстве отметили, что для участия в программах автомобили с двигателем внутреннего сгорания должны набирать 1,5 тыс. локализованных баллов, а электромобили должны быть произведены на территории РФ в рамках специнвестконтракта.

Также для расширения перечня лизинговых организаций Минпромторг предлагает разрешить участвовать в программе льготного лизинга компаниям, не заключавшим специнвестконтракты. Субсидирование автомобилей, в отношении которых министерство ранее предоставило субсидию производителям техники, использующей природный газ в качестве топлива, исключается.

Правительство РФ летом 2020 года включило электромобили в госпрограмму льготного автокредитования, предусмотрев для них скидку в 25%. По этой программе семьи с детьми, медработники, а также покупающие свой первый обычный автомобиль могут получить скидку 10%, а если они живут на Дальнем Востоке — 25%. Однако максимальная стоимость машины для такого кредита — 1,5 млн рублей, и она должна быть произведена в России с достаточно высокой локализацией. Исходя из сообщения Минэкономразвития, для электромобилей условия сделают мягче — как по цене, так и по локализации. Как сообщалось в мае этого года, Минпромторг РФ планирует в 2021 году выделить 1 млрд рублей на поддержку разработок по компонентам для автотранспорта с низким углеродным следом — водородным и электрическим автомобилям.