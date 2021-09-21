Рубль демонстрирует небольшое укрепление к ключевым иностранным валютам через час после начала торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:08 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,35 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на 8:03 равнялся 86,06 рубля (минус 2 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,28—73,51 рубля за доллар и 85,97—86,12 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.