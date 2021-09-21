В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку предусмотрено увеличение расходов на реализацию послания президента в 2,5 раза к уровню 2020 года — они составят 2,7 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По мере восстановления экономики предусмотрена нормализация бюджетной политики за счет постепенного прекращения мер антикризисной поддержки, сказано в Основных направлениях бюджетной политики. Как указано в документе, с 2022 года планируется выйти на обычные параметры бюджетного правила, которые подразумевают структурный дефицит бюджета в размере 585 млрд рублей.

При этом на ближайшую трехлетку расходы федерального бюджета предусмотрены даже на более высоком уровне, чем было заложено в проектировках до пандемии. В 2022 году объем трат составит 17,4% ВВП, или 23,2 млрд рублей (это на 0,5% ВВП больше, чем планировалось ранее), в 2023-м — 17,3% ВВП, или 24,5 млрд рублей (+0,7% ВВП), а в 2024-м — 17% ВВП, или 25,6 млрд рублей (+0,4% ВВП), указано в документе. В сумме превышение составит 2,3 трлн рублей.

Вместе с тем, несмотря на вызовы пандемии, ключевой задачей бюджетной политики выступает достижение национальных целей развития, говорится в документе. Поэтому была проведена стратегическая приоритизация расходов казны, в результате которой резко увеличили расходы на меры из послания президента. В следующие три года их финансирование вырастет в 2,5 раза к уровню 2020 года и составит 2,78 трлн рублей: 872,4 млрд рублей в 2022-м, 958,7 млрд рублей в 2023-м и 957 млрд рублей в 2024-м.

Самым дорогим мероприятием станут ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет — на них заложат 917 млрд рублей до 2024 года. На втором месте по объему затрат оказался комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями (557 млрд рублей), а на третьем — предоставление материнского капитала (526 млрд рублей). Значительных вложений потребует и строительство автодороги Москва – Казань – Екатеринбург (253,4 млрд рублей). При этом на выплаты семьям с детьми школьного возраста финансирование не предусмотрено: если в 2021 году на них направили 204,5 млрд рублей, то в 2022–2024 годах в таблице стоят прочерки.

Увеличение финансирования коснется и национальных проектов — ассигнования на них планируется нарастить на 32% к 2024 году по сравнению с 2020-м, следует из документа. В сумме за три года на нацпроекты уйдет 8,1 трлн рублей. Самым дорогим традиционно станет «Демография» — 2,5 трлн рублей за три года, 871 млрд потратят на Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, 680 млрд — на «Здравоохранение».