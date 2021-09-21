Операторов обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, по требованию ФСИН, пишут «Известия» , уточняя, что проект соответствующего постановления был внесен Минюстом в середине сентября. Документ является продолжением закона, принятого весной этого года, и направлен в том числе на борьбу с телефонными мошенниками.

В сопроводительной записке к принятому весной этого года закону отмечалось, что телефоны используются заключенными для совершения преступлений, в том числе мошеннического характера. Кроме того, они могут быть использованы для координации акций внутри колонии или других противоправных действий, поясняли авторы инициативы.

«ФСИН России располагает информацией, что средства мобильной связи используются для оказания давления на свидетелей, координирования действий членов организованных преступных групп, находящихся на свободе, поставок запрещенных предметов, наркотических средств, а также в экстремистских целях», — перечисляют авторы инициативы.

Порядок взаимодействия ФСИН и операторов при отключении номеров оставался неопределенным — его должно было утвердить правительство РФ. Проект соответствующего документа Минюст внес в середине сентября. Документ размещен на портале правовых актов и сейчас проходит этап публичных слушаний.

Согласно предложенному Минюстом механизму, ответственный сотрудник ФСИН должен принять решение о необходимости блокировки того или иного номера в течение 24 часов с момента обнаружения факта его незаконного использования на территории колонии или СИЗО и в письменной форме направить требование об отключении номера оператору связи. Операторы связи, в свою очередь, должны осуществить блокировку номера в течение трех суток с момента получения письма и сообщить об этом в письменной форме не позднее 12 часов с момента блокировки.

«Вводимое прекращение оказания услуг связи действует в течение срока, определяемого мотивированным решением в письменной форме уполномоченного лица, принявшего решение о необходимости прекращения оказания услуг связи по абонентским номерам, или лица, его замещающего», — говорится в документе.

Мера касается номеров, зарегистрированных как на физических, так и на юридических лиц. Всего, как посчитали авторы закона о блокировке номеров, ежегодно в учреждениях ФСИН изымается около 5 тыс. телефонов.