Из-за неучтенных во время инвентаризации цифровых активов произошло 60% утечек и 85% взломов компьютерных сетей, пишут «Известия», ссылаясь на компанию Bi.Zone. Например, когда меняют одну информационную систему на другую, старую никто не утилизирует, она остается с выходами в Интернет, поэтому растет риск проникновения через нее злоумышленников, пояснил генеральный директор компании «Аванпост» Андрей Конусов. По его словам, также есть риск, что доступ к старой системе может передать злоумышленникам сотрудник компании, который давно в ней не работает.
Цифровыми активами исследователи называют также файлы и папки с общим доступом в публичных облачных хранилищах вроде Google Drive и DropBox, различные информационные системы, виртуальные серверы. Нередко при инвентаризации некоторые из этих элементов остаются неучтенными и тем самым выпадают из поля зрения служб информационной безопасности (ИБ). Кибермошенник может развить атаку и проникнуть во внутреннюю сеть компании, провести атаку на отказ в обслуживании, получить доступ к конфиденциальным данным, пояснила старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко.
«Билайн» может обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с утечкой данных россиян. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Более 60% компаний регистрируют активы лишь в разрезе бухгалтерского и управленческого учета, отметили специалисты Bi.Zone. По их мнению, в этом случае из поля зрения уходят прочие важные для бизнеса активы, не связанные с бухгалтерией и управлением. Частая ситуация — использование различных внешних файловых обменников, ресурсов для обмена документами, предназначенными для использования исключительно внутри компании, рассказал руководитель группы развития бизнеса центра продуктов Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексей Кубарев.
Директор центра экспертизы R-Vision Всеслав Соленик считает, что неучтенными остаются многие «технические» активы, создаваемые для тестирования или собственных нужд, в том числе и учетные записи с привилегированными правами. Цифровые активы остаются неучтенными во время инвентаризации из-за того, что локальные IТ- и ИБ-службы не успевают за высокими темпами цифровизации бизнеса, добавил он. Также некоторые активы оставляют за пределами контура безопасности умышленно — ради соблюдения жестких сроков, пояснил Соленик. В «Ростелеком-Солар» отметили, что, помимо спешки, часто причины обсуждаемых нарушений — нехватка ресурсов и пренебрежение требованиями информационной безопасности ради удобства.
Сканы паспортов 1,3 млн российских клиентов косметической компании Oriflame выставлены на продажу на теневой площадке RaidForums, пишет «Коммерсант». На сайте самой компании сообщается, что 31 июля и 1 августа она подверглась серии кибератак, которые привели к несанкционированному доступу к информационным системам компании.