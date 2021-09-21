Федеральная антимонопольная служба России обратится в суд, если сервис бронирования отелей Booking.com не выплатит штраф в размере 1,3 млрд рублей после вступления постановления в законную силу. Об этом заявил в интервью РИА Новости замруководителя ФАС Петр Иванов.

«Я бы говорил все же не о санкциях, а о мерах, которые мы примем, если штраф не будет оплачен. В соответствии с действующим законодательством в этом случае мы будем обращаться в суд и взыскивать штраф в судебном порядке», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что пока подобных прецедентов не было.

«Иностранные компании, которым по решению Федеральной антимонопольной службы надлежало выплатить штрафы, их выплачивали», — пояснил замруководителя службы.

Он выразил уверенность, что выполнение сервисом Booking.com предписания ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на стоимость проживания в российских гостиницах.

«Решение точно будет способствовать развитию конкуренции в этом секторе и позволит другим агрегаторам тоже предоставлять услуги на конкурентных условиях с сервисом Booking.com. Косвенно, конечно же, это должно повлиять и на цену», — заключил собеседник агентства.

Booking.com оспорила штраф ФАС России в 1,3 млрд рублей Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление компании Booking.com B.V. (Нидерланды), требующей признать незаконным штраф в 1,3 млрд рублей, наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой России за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов.

ФАС в августе сообщила, что наложила на компанию Booking.com, управляющую одноименным сервисом бронирования отелей, оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Арбитражный суд Москвы в середине сентября зарегистрировал заявление нидерландской компании, требующей признать штраф незаконным.



Решение регулятора связано с делом о навязывании партнерам сервиса требований о паритете цен: условий, по которым стоимость размещения в отеле на других ресурсах не может быть ниже, чем на Booking.com. Антимонопольная служба выдавала предписание, требуя от сервиса исключения из договоров с гостиницами условий о паритете цен. В августе ФАС сообщала, что компания это предписание не исполнила.