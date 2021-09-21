📰 Одна из крупнейших аудиторских компаний в России – группа «БДО Юникон» перестанет быть частью сети BDO Global, пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «БДО Юникон» Владислава Погуляева. По его словам, это произошло из-за потенциального конфликта интересов: BDO Global стала глобальным аудитором немецкой IT-компании SAP, в то время как российская «БДО Юникон» является технологическим парнером SAP в России. В данной ситуации может нарушаться принцип независимости аудитора, пояснил Погуляев, отметив, что сотрудничество с BDO продолжится, но в другом формате: «Юникон» будет не членом сети, а получит статус участника глобального альянса, что позволит сохранить все преимущества участия в международной сети, а именно право пользоваться интеллектуальными ресурсами: методологией и глобальной базой знаний, специальными аудиторскими IT-приложениями. Сама сеть BDO больше не сможет получать от взаимных проектов прежний размер платежей и вознаграждение от передачи клиентов в Россию. Это соответствует требованиям независимости, добавил он.

📰 В начале текущей недели ослабление российского рубля, начавшееся в прошлый четверг, продолжается, рассказала «Российской газете» аналитик Финансовой группы «Финам» Анна Зайцева. По ее словам, это связано с тем, что на глобальных рынках усилились risk-off настроения из-за ситуации с китайским девелопером China Evergrande. Эта корпорация испытывает существенные трудности с обслуживанием долга, отметила она. И инвесторы опасаются, что 23 и 29 сентября Evergrande не сможет выплатить проценты по своим облигациям, добавила Зайцева. Кроме того, дополнительное давление на российскую валюту оказывает ситуация на нефтяном рынке. Вместе с тем, по словам аналитика, внутренние факторы по-прежнему остаются на стороне рубля. Так, на октябрьском заседании Банка России вероятно еще одно повышение ключевой ставки (по нашим оценкам, до 7%). С учетом всего сказанного мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс доллар/рубль будет колебаться преимущественно в диапазоне 72,5—74, отметила Зайцева, уточнив, что по итогам торгов понедельника на Московской бирже курс доллара увеличился на 57 копеек до 73,42 рубля. Курс евро прибавил сразу 74 копейки и подрос до 86,14 рубля, заключила она.



📰 Утверждение федерального проекта «Цифровой регион», реализация которого оценивается в 137 млрд рублей, снова отложено, пишет «Коммерсант». Как рассказал источник в правительстве, причиной стало то, что «неясны источники финансирования и конечные результаты реализации проекта». Мероприятия по цифровизации регионов частично будут учтены в проекте «Цифровое госуправление», уточнил один из источников. Подготовка концепции «Цифрового региона» началась в апреле 2020 года на базе АНО «Цифровая экономика». У проекта было три цели: создать нормативную базу для внедрения цифровых технологий в регионах, обеспечить цифровизацию ЖКХ и энергетики и вовлечь граждан в процессы управления регионами через IT-платформы. Эксперты считают, что идея создать единую для всех субъектов программу цифровизации была исходно ошибочной, так как у каждого региона своя специфика, бюджеты и менеджмент. Свести все это в рамках единого федерального проекта крайне трудно, подчеркнули они. Рабочей моделью цифровизации муниципалитетов могло бы стать государственно-частное партнерство с крупными корпорациями, добавили эксперты.



📰 Количество запросов российских «ультрахайнетов» на приобретение коммерческой и жилой недвижимости в Испании для оформления вида на жительство в сентябре выросло на 20% относительно 2019 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Knight Frank. Там уточняют, что речь идет об объектах с бюджетом выше 500 тыс. евро (43,2 млн рублей). О росте спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре говорят и эксперты. По их словам, на рынок возвращаются те, кто планировал сделки в конце 2019 — начале 2020 года, а затем вынужденно отложил их. При этом, отмечают они, активность российских покупателей сейчас значительно выше уровня до пандемии COVID-19. В частности, по словам экспертов, заметно вырос интерес к Черногории, где паспортная программа по предоставлению гражданства за инвестицию 350 тыс. евро (30,2 млн рублей) в недвижимость завершится в конце года, а также к Португалии, где условия подобной программы планируется пересмотреть. Консультанты ждут дополнительного всплеска интереса после открытия границ, но предупреждают, что россиянам за рубежом приходится конкурировать с европейскими покупателями, многие из которых более мобильны, а для части соотечественников сделки осложняет усиление контроля за происхождением средств.



📰 Курс доллара на российском рынке 20 сентября обновил трехнедельный максимум, пишет «Коммерсант» . В ходе торгов на Московской бирже он поднимался до отметки 73,59 рубля/доллар — максимального значения с 30 августа. Это на 74 копейки выше значений закрытия 17 сентября. Курс евро завершил биржевые торги 20 сентября ростом до отметки 86,32 рубля/евро. За последние три дня курсы выросли на российском рынке на 1–1,33 рубля. «Медвежью» игру спровоцировали опасения инвесторов относительно программы выкупа активов ФРС, а также проблемы у одного из крупнейших китайских девелоперов. Это сказалось на валютных, фондовых и сырьевых рынках: курс доллара вырастал к ведущим валютам на 0,6%, мировые индексы потеряли 1–3,6%, а нефть Brent подешевела почти на 2%. Курс доллара на российском рынке вернулся к отметке 73,6 рубля/доллар. По данным агентства Reuters, в понедельник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) достигал отметки 93,45 пункта, почти вплотную приблизившись к годовому максимуму. За три дня валюты развитых стран потеряли к доллару 0,7–1,5%.

📰 По подсчетам исследователей из МВФ и Университета Калифорнии, США и Россию наряду с Великобританией, Бразилией, рядом развивающихся стран по итогам 2020 года можно считать условно выигравшими в суммарном приросте стоимости иностранных активов и обязательств в кризисе, вызванном COVID-19, пишет «Коммерсант» . Расчеты, суммирующие показатели иностранных балансов для отдельных экономик, делать даже при нынешнем уровне развития статистики очень сложно, констатируют в работе «Внешние счета и кризис COVID-19» Галина Хейл из Университета Калифорнии в Санта-Крузе и Лучиана Ювеналь из Международного валютного фонда — статья опубликована в серии NBER. К числу «проигравших» по итогам 2020 года можно относить Турцию и Ирландию, в меньшей степени Нидерланды и Швецию. В соотношении к страновым ВВП эффекты невелики (до 0,7% ВВП). Авторы обращают внимание на то, что в 2020 году потери развивающихся рынков от колебаний курсов валют существенно меньше, чем в прошлые кризисы, это связано скорее с развитием финрынков. Впрочем, Хейл и Ювеналь оговариваются, что часть потерь в балансе учесть пока невозможно, они по мере развития ситуации будут обнаруживаться на банковских балансах и в операциях по «спасению» банков и финансовых систем — на это могут уйти годы, которые выявят истинных выигравших от COVID.

