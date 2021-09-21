Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования и включить в нее работников образовательных учреждений, пишет РБК . Предложение содержится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ведомство предлагает добавить в список тех категорий людей, которые могут претендовать на субсидию, «работников организаций государственной системы образования».

При участии в программе льготного автокредитования граждане получают скидку в размере 10% (для жителей ДФО — 25%) на покупку нового автомобиля российского производства, если его стоимость не превышает 1,5 млн рублей. Скидка 25% распространяется и на электромобили.

Сейчас на кредит по льготным условиям могут претендовать те, у кого есть несовершеннолетние дети, работники медицинских организаций, те, кто покупает свою первую машину или в счет уплаты первой части взноса продают свою машину (возраст автомобиля не должен превышать шести лет и машина должна быть у заемщика не менее года).