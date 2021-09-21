Газпромбанк предлагает корпоративным клиентам открыть первый банковский счет и подключить дистанционное банковское обслуживание без посещения отделения, воспользовавшись сервисом выезда сотрудника кредитной организации в офис клиента для подписания необходимых документов.

Как поясняется в сообщении банка, для получения данной услуги достаточно пройти регистрацию либо авторизоваться с логином и паролем в системе «ГПБ Бизнес-Онлайн» по ссылке , оформить заявку на открытие первого счета и проставить отметку о выезде сотрудника банка. После предварительного одобрения заявки с клиентом свяжется сотрудник ГПБ, чтобы согласовать дату, время и место встречи, а также проконсультировать о порядке подписания документов.



«На сегодняшний день услуга выезда сотрудника банка в офис корпоративного клиента доступна в 12 городах России: Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде, Воронеже, Тюмени и Казани», — уточняется в релизе. В перспективе Газпромбанк планирует расширять географию оказания данной услуги.