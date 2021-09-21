СберБанк открыл счет для пожертвований семьям погибших, а также пострадавшим в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Реквизиты счета приводятся в сообщении кредитной организации.

Получателем средств является государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», которое выступило с соответствующей инициативой. Правительство Пермского края объявило сбор средств пострадавшим и семьям погибших на благотворительный счет в СберБанке.

Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «СберБанк Онлайн», банкоматы, терминалы и офисы банка. Комиссия при переводе не взимается.



Следственный комитет России сообщил накануне о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы в университете Перми. «По имеющимся данным, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. В результате преступления, по уточненным данным, погибли шесть человек. 28 пострадавших обратились за медицинской помощью, часть из них госпитализирована с травмами и ранениями различной степени тяжести. Личность подозреваемого уже установлена. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен, после чего доставлен в медицинское учреждение», — указали в СК.