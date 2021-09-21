На рынке потребительского кредитования наметилась тенденция к росту объемов просроченной задолженности, пишет «Коммерсант» , уточняя, что негативная тенденция наблюдается уже не только в кредитных картах, но и в кредитах наличными и даже в автокредитовании. Полученные уязвимыми категориями граждан социальные выплаты и жесткая политика ЦБ позволят пока избежать быстрого роста числа дефолтов, однако и значительного улучшения ситуации ждать не стоит, полагают эксперты.

По данным БКИ «Эксифакс», в августе основные направления потребительского кредитования, в том числе и обеспеченного, продемонстрировали рост просрочки. Так, в сегменте кредитов наличными количество просроченных ссуд увеличилось на 0,4%, до 4,27 млн, а их сумма превысила 546,5 млрд рублей. В сегменте кредитных карт количественный рост просрочки составил 0,6% и достиг 2,62 млн ссуд общей суммой почти 156,2 млрд рублей. Почти на 0,1% выросло число просроченных автокредитов — до 108,8 тыс.

В предыдущие месяцы рост просрочки фиксировался только по кредитным картам: по данным СРО НАПКА, в этом сегменте количество дефолтов обновило исторический максимум. С начала года портфель просроченных автокредитов вырос на 3%, кредитных карт — на 8,5%. В целом, по данным Первого коллекторского бюро (ПКБ), сейчас к просроченным относятся более 7 млн ссуд, 60% приходится на потребительское кредитование.

В процентном соотношении пока рост не превышает 1% месяц к месяцу, однако это может стать долгосрочной тенденцией, особенно для наиболее уязвимых категорий заемщиков, говорят участники рынка. На протяжении последних нескольких месяцев рынок находится в некотором ожидании: с одной стороны, финансовое положение россиян не улучшается, особенно на фоне роста цен на продукты первой необходимости, с другой — просроченная задолженность даже на фоне активного кредитования пока не показывает резкого роста, пояснил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Наиболее проблемными сегментами в необеспеченном кредитовании выглядят потребители с низким уровнем доходов — риск по ним может превышать аналогичные показатели по другим сегментам на 30% и более, отметил глава «Эквифакса» Олег Лагуткин. Разного рода социальные выплаты в последние месяцы, по его мнению, могут лишь «удержать ситуацию с просрочкой на текущем уровне в ближайшее время».

Но тенденция может стать долгосрочной, полагает Мехтиев. В ПКБ согласны, что рост просроченной задолженности продолжится, хотя агрессивных темпов позволит избежать политика ЦБ по ужесточению резервов.