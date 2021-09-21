Банк России предлагает дополнить список базисных активов, которые лежат в основе расчетных производных финансовых инструментов, новыми обстоятельствами и показателями. Об этом сообщили в ЦБ, уточнив, что проект соответствующего указания опубликован на его сайте для общественного обсуждения.

Так, регулятор предлагает включить в этот перечень «ценные бумаги, выпущенные в соответствии с иностранным правом, результаты выполнения работ (оказания услуг), показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также выплаты или невыплаты дивидендов по акциям и объявления о таких выплатах».

Как напоминают в Центробанке, сейчас к базисным активам относятся ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) химические показатели состояния окружающей среды, а также наступление определенных обстоятельств.



По мнению Банка России, расширение перечня базисных активов ПФИ окажет позитивное влияние на развитие российского финансового рынка и даст его участникам дополнительные возможности по управлению рисками.