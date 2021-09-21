Банк «Санкт-Петербург» запускает программу «Рефинансирование ипотеки сторонних банков с дополнительной суммой кредита». Рефинансирование предполагает оформление нового кредита взамен действующей ипотеки с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели.

Как уточняется в сообщении банка, дополнительные средства можно направить на погашение прочей ипотеки, автокредита либо потребительского кредита стороннего банка (в новый кредит можно объединить до четырех действующих ссуд), либо использовать для личных нужд (например, ремонта).

«Требования к дополнительным погашаемым кредитным обязательствам аналогичны требованиям к рефинансируемой ипотеке. Доля средств на дополнительные цели не должна превышать 20% от общей суммы кредита», — уточняют в банке.



Максимальная сумма рефинансирования составляет 10 млн рублей, срок — до 30 лет, ставка — 9,2% годовых, указано в релизе. Из него следует, что в числе прочего можно заказать звонок от банка: менеджеры свяжутся с клиентом и предложат индивидуальные условия по рефинансированию.