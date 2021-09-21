Проект федерального бюджета РФ на 2022—2024 годы предусматривает рост ВВП страны в 2021 году на 4,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся у агентства пояснительную записку к проекту бюджета. На 2022—2024 годы прогнозируется рост на 3%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что темпы роста ВВП РФ по итогам текущего года составят 4,2%, в 2022 году — 3%, в дальнейшем будут зависеть от эффективности инвестиционной политики.

Рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 4,8%, а в 2023—2024 годах превысит уровень 5%, отмечается в пояснительной записке.

«С учетом реализации мер, направленных на расширение инвестиционного потенциала экономики, рост инвестиций в основной капитал в 2022 году составит 4,8%, а в 2023—2024 годах превысит уровень 5%», — говорится в документе.

Проект федерального бюджета РФ на 2022—2024 годы предусматривает рост оборота розничной торговли по итогам 2021 года на 6,9%, в 2022—2024 годах — на 2,8—2,9%, следует из пояснительной записки.

«По итогам 2021 года динамика розничной торговли и платных услуг населению оценивается на уровне плюс 6,9% и плюс 16,7% соответственно. В 2022—2024 годах динамика оборота розничной торговли ожидается на уровне 2,8—2,9%», — говорится в документе.

Проект также предусматривает цену нефти марки Urals на уровне 66 долларов за баррель в 2021 году, следует из пояснительной записки. Согласно документу, в 2022 году ожидается цена нефти в 62,2 доллара за баррель, в 2023 году — 58,4 доллара, в 2024 году — 55,7 за баррель.

Поступления от налога на добычу полезных ископаемых, за исключением углеводородов, вырастут в 2022 году в 1,6 раза до 209,23 млрд рублей за счет планируемой корректировки налогообложения отрасли, отмечается в записке. В 2021 году доходы от НДПИ, за исключением углеводородов, ожидаются на уровне 130,2 млрд рублей. При этом в 2023 и 2024 годах ожидается рост доходов от НДПИ на 0,8% и 1,2% соответственно за счет изменения макроэкономических показателей.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета снизятся с 9,54 трлн рублей в 2022 году до 8,56 трлн в 2024-м.



Инфляция в России по итогам 2021 года, как прогнозируется, составит 5,8%, в 2022—2024 годах — 4% ежегодно.

В числе прочего отмечается, что РФ планирует увеличить в 2022 году финансирование госпрограммы по развитию промышленности на 18% до 557,8 млрд рублей.

Общий объем госдолга РФ в 2021 году предусмотрен на уровне 17,8% ВВП, в 2022 году — 19,4% ВВП, в 2023 году — 20,1% ВВП, в 2024 году — 20,8% ВВП.