Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предложил обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для средств размещения, что позволит снизить цены на проживание для гостей. Об этом он сообщил на онлайн-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению вопроса регулирования цен на гостиничные услуги во время проведения крупных международных мероприятий. Сейчас ставка налога для отрасли в РФ составляет 20%.

«НДС, который платят гостиницы в различных странах, намного меньше, чем у нас. Я просто предлагаю его обнулить, и тогда это будет говорить о снижении цены, которая ложится в принципе на конечного потребителя», — отметил Бухаров.

В ФАС ограничат рост цен на проживание в гостиницах во время форумов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрабатывает законопроект, который будет ограничивать экономически необоснованный рост цен на проживание в отелях и гостиницах во время проведения крупных международных мероприятий, пишет «Российская газета» . Предпосылкой для такого решения стали многочисленные жалобы и обращения от граждан и бизнеса, которые ежегодно поступают в антимонопольный орган.

Также он рекомендовал расширить преференции для инвесторов, которые намерены реализовать в России проекты по строительству новых средств размещения в местах проведения крупных мероприятий. «Давайте, чтобы гостиничная отрасль могла действительно развиваться и цены у нас пошли вниз, построим больше отелей. Государство не будет это делать, значит, нужно создать преференции для бизнеса, который будет строить эти отели», — отметил он. По его словам, необходима такая экономическая модель, которая «гарантирует возврат вложенных инвестиций через 10—12 лет, как на Западе, а не через 15—18, как у нас».

Член генерального совета «Деловой России» Татьяна Веллер на онлайн-конференции поддержала предложение о преференциях. Она выступила за снижение ряда налогов: НДС, налога на имущество и налогов на фонд оплаты труда. «То есть [необходимо] комплексное решение вопроса, потому что налоговая нагрузка — это 40% от выручки каждого отеля», — заключила она.