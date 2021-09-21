Банк России установил официальные курсы валют на 22 сентября.

Курс доллара понизился на 12,48 копейки, составив 73,2067 рубля (73,3315 рубля на 21 сентября). Курс евро снизился на 2,17 копейки до 85,8568 рубля (с 85,8785 рубля на 21 сентября).

На Московской бирже на 14:16 мск курс доллара расчетами «завтра» потерял 17 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 11 копеек, валюты стоят 73,25 и 85,97 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника составляют 73,14—73,51 рубля за доллар и 85,77—86,12 рубля за евро.