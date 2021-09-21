Уровень безработицы в России в 2022—2024 годах будет удерживаться на отметке 4,6%. Такой прогноз приводится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«В настоящее время ситуация близка к полной занятости (с учетом оттока мигрантов): уровень безработицы опустился до 4,5% в июле 2021 года, количество безработных и занятых приблизилось к докризисным уровням. В 2022—2024 годах <…> безработица будет удерживаться на уровне 4,6%», — говорится в документе.

На фоне повышения занятости продолжат увеличиваться реальные заработные платы.

«По итогам первого полугодия 2021 года средний размер зарплат в реальном выражении превышает уровень аналогичного доковидного периода 2019 года более чем на 5%, таким образом, зарплаты за последние два года растут среднегодовыми темпами более 2,5% в год. Ускорение динамики оплаты труда затрагивает все большее число отраслей, причем с февраля 2021 года темпы роста заработных плат в частном секторе превышают показатели государственной сферы. По итогам 2021 года динамика реальных заработных плат ожидается на уровне плюс 3,1% с последующим выходом на траекторию устойчивого роста (плюс 2,4% в 2022 году и плюс 2,5% в 2023—2024 годах)», — говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Рост доходов населения приведет к увеличению потребительского спроса.



«Расширение потребительского спроса на среднесрочном горизонте будет основано на устойчивом улучшении динамики реальных располагаемых доходов населения (3% и 2,4% год к году в 2021—2022 годах, 2,5% в 2023—2024 годах)», — отмечается в документе. В структуре доходов населения на фоне повышения экономической активности опережающими темпами будут увеличиваться доходы от собственности и предпринимательской деятельности.