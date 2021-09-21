Самые инновационные российские банки: СберБанк, ВТБ, Тинькофф Банк, «Ак Барс», Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Открытие» и Россельхозбанк. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного фондом «Сколково» и компанией Dsight.

Как поясняется в сообщении «Сколково», исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в три тематических блока: «Инновационное развитие», «Цифровые сервисы» и «Мобильные приложения». Из материалов фонда следует, что рейтинг составлен на основе данных по 50 крупнейшим банкам, полученных из открытых источников.

«По итогам первого полугодия 2021 года в топ-10 инновационных банков вошли: «Сбер», ВТБ, «Тинькофф», «Ак Барс», Совкомбанк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, «Открытие» и Россельхозбанк. Банки — лидеры рейтинга активно работают со стартапами, поддерживают молодых ученых, инвестируют в перспективные разработки, а также используют инструменты внедрения инноваций и быстрее других запускают новые цифровые сервисы, которые помогают привлечь новых клиентов и повысить лояльность пользователей», — отмечается в релизе.

ВТБ, «Сбер» и Газпромбанк возглавили первый блок рейтинга — «Инновационное развитие». «Сбер» взял первенство по количеству контрактов со стартапами «Сколково», за ним идут ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие». Сотрудничество со стартапами направлено на оптимизацию внутренних процессов и развитие собственных экосистем. В составлении рейтинга учитывались только подтвержденные коммерческие контракты. По работе в части проведенных мероприятий со стартапами лидерами являются «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк и Совкомбанк: они регулярно устраивают питч-сессии, хакатоны, запускают акселерационные программы. Также наблюдается тенденция работы банков с нефинансовыми направлениями: hrtech- и edtech-компаниями», — говорится в обзоре.

Во втором блоке исследования — «Цифровые сервисы» — лидируют «Сбер», «Тинькофф» и «Ак Барс». Эти банки имеют сервисы для самозанятых, собственные биометрические решения и приложения детского банкинга, а «Сбер» и «Тинькофф» предлагают своим клиентам редкую для банковской сферы возможность — оформить подписку на музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры, не выходя из приложения банка, указывают составители рейтинга.

В топ-тройку блока «Мобильные приложения» вошли «Сбер», «Тинькофф» и Совкомбанк. Оценка основана на синтетическом индексе, учитывающем количество скачиваний и рейтинги приложения в App Store, Google Play и Huawei AppGallery.



Авторы исследования в числе прочего отмечают рост числа банков, которые активизируют работу с малым и средним бизнесом: из топ-50 кредитных организаций уже 15 предлагают сервисы для самозанятых, тогда как на конец 2020 года такая услуга была доступна только у девяти.