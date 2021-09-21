Минэкономразвития РФ считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления валюты в конце 2021 года — начале 2022 года, а затем постепенного ослабления, заявил глава министерства Максим Решетников.

«По нашей оценке, текущий курс сейчас несколько недооценен. Он сформировался под действием увеличения покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также активного накопления резидентами валютных активов», — заявил он на заседании Кабмина во вторник.

По словам Решетникова, особую роль играют значительные объемы импорта в текущем году и настроения международных инвесторов, включая оценку страновых рисков. «Мы ожидаем некоторого укрепления курса в конце текущего — начале следующего года. А затем, начиная с 2023 года, постепенного ослабления», — добавил он.

Минэкономразвития прогнозирует постепенное ослабление рубля в ближайшие годы: с 72,1 рубля за доллар в 2022 году до 73,6 рубля в 2024 году, сообщил журналистам представитель министерства.

В 2022 году среднегодовой курс доллара прогнозируется на уровне 72,1 рубля за доллар вместо 70,2 рубля за доллар в июльской промежуточной версии прогноза. В 2023 и 2024 годах среднегодовой курс доллара, как ожидает Министерство экономического развития, составит 72,7 и 73,6 рубля за доллар (71 и 72,8 доллара за рубль в весенней версии прогноза).

Как пояснил представитель министерства, ослабление прогнозного курса на горизонте трех лет обусловлено пересмотром цен на нефть, а также фактической динамикой курса.