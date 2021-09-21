Деловое сообщество должно иметь мотивацию для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест и качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием при исполнении бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», — сказал президент на совещании с правительством.

Путин отметил, что подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».