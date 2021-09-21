Финансирование программы по компенсации части ипотечного кредита для многодетных семей планируется увеличить на 63,8 млрд рублей в 2022 году и на 50,8 млрд рублей в 2023-м. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.

«Увеличение объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» <…> в связи с реализацией мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2022 году на 63 млрд 790 млн рублей, в 2023 году на 50 млрд 800 млн рублей», — говорится в пояснительной записке.

Увеличение финансирования программы связано с ее расширением на индивидуальное жилищное строительство, рекордным ростом ипотечного портфеля за первое полугодие 2021 года и уменьшением в 2024 году объема предусмотренных средств на 67,5 млрд рублей.

С сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Господдержка рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

Согласно закону, многодетные родители смогут использовать средства господдержки не только на покупку или постройку индивидуального жилья, но и на приобретение строящегося объекта по договору об участии в долевом строительстве, а также для ремонта, в качестве паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива или для строительства жилья или покупки недостроенного дома. Также получить господдержку можно будет по кредитам, целью которых является приобретение жилого помещения с ремонтом или неотделимыми улучшениями.

Кроме того, в пояснительной записке отмечается, что финансирование программы семейной ипотеки планируется увеличить на 15,2 млрд рублей в 2022 году и на 31,6 млрд рублей в 2023 году. Это связано с расширением программы на индивидуальное жилищное строительство на семьи с одним ребенком и ее продлением до конца 2023 года.

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина. Раньше она действовала для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021 года правительство распространило программу и на первенцев.

Программа дает возможность взять кредит на квартиру в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей по госпрограмме составляет 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры.