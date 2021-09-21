Доходы федерального бюджета в 2022—2024 годах будут составлять более 25 трлн рублей ежегодно, а расходы будут прирастать на 1 трлн рублей в год и более, следует из данных, представленных во вторник на заседании правительства министром финансов РФ Антоном Силуановым. Глава ведомства ссылался на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; стенограмма заседания опубликована на сайте Кабмина.

«Мы посчитали доходы федерального бюджета на уровне более 25 триллионов рублей за период 2022, 2023 и 2024 годов. Это значительно выше, чем параметры бюджета, которые мы планировали ранее. Связано это в первую очередь с восстановительным экономическим ростом», — рассказал Силуанов.

«Кроме того, мы учли и дополнительные меры по мобилизации доходов. В первую очередь увеличены поступления табачных акцизов. Мы подготовили план по мобилизации ресурсов и по улучшению администрирования этой меры, а также учли дополнительные поступления от таких отраслей, как металлургия, добыча коксующегося угля, удобрения. В настоящее время мы завершаем проработку вопроса с бизнесом по настройкам налогового законодательства, которые предполагается реализовать уже начиная со следующего года», — добавил он.

По словам министра, исходя из прогноза доходов и бюджетных правил рассчитан объем расходов федерального бюджета: он составляет 23,6 трлн рублей в 2022 году, 25,1 трлн в 2023-м и 26,1 трлн в 2024-м. «То есть практически ежегодный прирост расходов составляет 1 триллион рублей и более», — заметил Силуанов.

«В результате мы сможем профинансировать все первоочередные расходы, все первоочередные задачи обеспечить финансовыми ресурсами», — подчеркнул он.

Чиновник указал, что параметры бюджета предусматривают в первые два года профицитный бюджет с объемом профицита в пределах 1% ВВП. Начиная с 2024 года ожидается дефицит в пределах 0,2% от ВВП.

Глава Минфина отметил ключевые задачи, учтенные в проекте бюджета.

«В первую очередь это достижение национальных целей развития. <…> В 2024 году общий объем ассигнований на национальные цели развития, предусмотренные в рамках национальных проектов и мероприятий по реализации посланий президента, увеличен в 1,7 раза по сравнению с 2020 годом», — рассказал Силуанов. Так, в 2022 году на эти цели предусмотрено 3,6 трлн рублей, в 2023-м и 2024-м — 3,9 трлн и 4 трлн соответственно.

По словам министра, в первую очередь эти ассигнования пойдут на снижение бедности: «Более 5 миллионов семей с детьми получат дополнительные меры социальной поддержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 триллиона рублей».

«Предусмотрены деньги на лечение детей, больных жизнеугрожающими заболеваниями. Также учтены ресурсы на ликвидацию к 2025 году аварийного жилого фонда, в котором проживают порядка 500 тысяч граждан. <…> Значительные ресурсы предусмотрены на проекты по транспортной инфраструктуре, экологические проекты и так далее. Особо хотел отметить полное обеспечение финансированием стратегических инициатив правительства. 500 миллиардов рублей до 2024 года учтены на эти инициативы. Здесь и такие инициативы, как «Электромобиль» и «Водородный автомобиль», «Передовые инженерные школы», «Чистая энергетика», «Новая атомная энергетика», — все то, что двигает нашу экономику по современным, новым рельсам», — рассказал министр.

В целом на реализацию поручений президента и правительства по социально-экономическому развитию учтено почти 5 трлн рублей дополнительных бюджетных ассигнований до 2024 года, уточнил он.

На реализацию послания президента выделят 2,7 трлн рублей до 2024 года В федеральном бюджете на ближайшую трехлетку предусмотрено увеличение расходов на реализацию послания президента в 2,5 раза к уровню 2020 года — они составят 2,7 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Также, по словам Силуанова, запланированы меры дополнительного стимулирования экономики. «Это и льготные бюджетные кредиты субъектам Российской Федерации. Это и возможности регионов по использованию средств от реструктуризации бюджетных кредитов, и направление их на развитие экономики. Это и средства Фонда национального благосостояния, которые будут использованы на приоритетные проекты социально-экономического развития в объеме 1,6 триллиона рублей», — перечислил он.



«При этом вопросы инвестирования средств ФНБ увязываются с вопросами сохранности фонда, устойчивости бюджета и параметрами денежно-кредитной политики», — подчеркнул глава Минфина.