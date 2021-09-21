Минфин России 22 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Так, Минфин предложит инвесторам облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25085RMFS с датой погашения 24 сентября 2025 года в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.