Минфин России 22 сентября проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.
Так, Минфин предложит инвесторам облигации с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25085RMFS с датой погашения 24 сентября 2025 года в объеме 15 млрд рублей по номинальной стоимости. Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день.
Самые доходные облигации
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|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ВымпелКом-1-об
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|
78.91%
|
10.03.2020
погашение
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10.03.2020
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|
25.84%
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15.07.2019
погашение
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21.29%
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погашение
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