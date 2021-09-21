Программу льготной ипотеки на новостройки по ставке 7% годовых планируется распространить на индивидуальное жилищное строительство, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

«Увеличением объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу «ДОМ.РФ» <…> на цели возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации по ставке до 7% годовых в 2022 году, на 21,1 млрд рублей, в 2023 году — на 19 млрд рублей в связи с продлением действия программы по 1 июля 2022 года, а также расширением условий программы в части ее распространения на индивидуальное жилищное строительство», — говорится в пояснительной записке.

Банки уже на 90% использовали средства льготной ипотеки Досрочное исчерпание лимита действительно может привести к завершению программы — увеличивать ее финансирование не планировалось, считают эксперты.



Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022-го на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.



Ранее льготная ипотека выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, такие кредиты оформили более 0,5 млн семей. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах.