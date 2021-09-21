Экспобанк представил стратегию на рынке розничных инвестиций, запустил новое приложение Expo Invest и предложил клиентам персональных инвестиционных советников. О новых услугах рассказали во вторник в финучреждении.

Так, в первой версии мобильного приложения для инвестиций доступно проведение сделок с российскими и международными акциями и облигациями, валютой, ETF, биржевыми ПИФами и другими инструментами, следует из релиза.

В рамках сервиса «Инвестиционный советник», как поясняется в сообщении банка, «аналитик-консультант выбирает инвестиционные идеи в соответствии с риск-профилем и целями клиента, помогает грамотно составить доходный и диверсифицированный портфель и находится на связи с клиентом в режиме онлайн».

«Мы напрямую заинтересованы в том, чтобы клиент получил наиболее высокую доходность, поскольку работаем по принципу вознаграждения за успех. Это означает, что уровень комиссии консультанта зависит от доходности, которую получает клиент. Если она окажется ниже базовой, то консультант ничего не зарабатывает», — отмечает руководитель управления клиентских операций на финансовых рынках Экспобанка Илья Хабаров.

«В направлении работы с розничными инвесторами мы нацелены на привлечение состоятельных клиентов, которым мы предложим премиальный сервис, простое, удобное и функциональное приложение, прозрачные и низкие базовые тарифы, а также выгодные условия по услуге Advisory», — отметил он.



«Мы видим тенденцию к увеличению числа инвесторов на финансовом рынке — это глобальный тренд. Сейчас идет цикл увеличения ставок, но растет и инфляция, поэтому, на наш взгляд, интерес к инвестициям сохранится и количество розничных инвесторов продолжит расти», — прокомментировал заместитель председателя правления, финансовый директор Экспобанка Андрей Шалимов.