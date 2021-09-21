Московская биржа 6 декабря запустит утреннюю торговую сессию (с 7:00 до 10:00 по московскому времени) на рынке акций, заявил директор департамента рынка акций Мосбиржи Борис Блохин на круглом столе «Перспективы рынка биржевых фондов в России».

Таким образом, торговля долевыми бумагами станет доступна 17 часов в день.

Блохин также отметил, что вместе с акциями утром могут торговаться и паи биржевых паевых инвестиционных фондов, но этот вопрос нужно обсудить с управляющими компаниями, от которых будет зависеть ликвидность этого инструмента в утренние часы. Технологически биржа закладывает такую возможность.

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи в дополнение к основной торговой сессии, которая проходит в период с 10:00 до 18:50 по московскому времени, стала доступна вечерняя торговая сессия с 19:00 до 23:50. Таким образом, суммарно продолжительность торгов на рынке акций в день составляет 14 часов. Сейчас в вечернюю сессию торгуются российские ценные бумаги из состава индекса Мосбиржи, а также иностранные акции, БПИФ и ETF.

Утренние торги на валютном и срочном рынках, а также на рынке драгоценных металлов Мосбиржа запустила с 1 марта 2021 года. Ликвидность по инструментам срочного, валютного рынков и рынка драгметаллов в утренние часы поддерживается маркетмейкерами.