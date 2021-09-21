Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 0,02% и составил 3 970,48 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,6% — до отметки 1 710,9 пункта.

По итогам торговой сессии рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Газпрома» (плюс 2,55%), Mail.ru (плюс 1,16%), Мосбиржи (плюс 0,92%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,52%), «Норникеля» (плюс 0,12%), «Магнита» (плюс 0,05%). Зафиксировано падение цены на акции СберБанка (минус 1,36%), «Полюса» (минус 1,05%), «Яндекса» (минус 0,34%), МТС (минус 0,09%).



Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что на торги во вторник оказывал влияние умеренно позитивный внешний фон. «Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от максимумов дня и оставались ниже сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (3 980 и 1 710 пунктов соответственно), что указывает на сохранение рисков развития нисходящего движения. С другой стороны, рынок замер в ожидании новых драйверов, а у индикаторов остаются незакрытые гэпы понедельника. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3 940—4 030 пунктов», — прогнозирует аналитик.