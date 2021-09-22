Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» отмечает в сентябре 18 лет успешной работы на рынке страхования жизни. Выделенная из состава ОСАО «Ингосстрах» в 2003 году, компания «Ингосстрах-Жизнь» специализируется на предоставлении услуг по инвестиционно-накопительному, кредитному страхованию жизни, а также страхованию от несчастных случаев и болезней.

По результатам первого полугодия 2021 года компания уверенно входит в топ-10 крупнейших страховщиков жизни и в топ-тройку некэптивных страховщиков жизни на рынке Российской Федерации. «Ингосстрах-Жизнь» является постоянным членом Всероссийского союза страховщиков, участником комитета ВСС по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни.

Высокая деловая репутация «Ингосстрах-Жизни» подтверждена наивысшим рейтингом надежности «ruAA+» рейтингового агентства «Эксперт Ра». Профессионализм команды и качество разработанных продуктов были неоднократно отмечены наградами за инновационность, технологичность и клиентоориентированность в программах страхования жизни. Рейтинг привлекательности компании как работодателя третий год подряд уверенно держится на уровне «A.hr» (очень высокий).



«Восемнадцать лет — возраст становления и совершеннолетия для человека, а для страховой компании это время подвести определенные итоги. Нам по праву есть чем гордиться, и в этом заслуга всей команды профессионалов «Ингосстрах-Жизни». От лица компании я хочу поблагодарить наших клиентов и партнеров. Ваше доверие вдохновляет нас на поиск новых идей и дает импульс к дальнейшему развитию», — прокомментировал генеральный директор «Ингосстрах-Жизни» Владимир Черников.