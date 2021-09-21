Рубль укрепил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,02 рубля, что на 41 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 85,61 рубля (минус 47 копеек).

В ходе сессии было проведено более 33 тыс. сделок с долларом на 2 млрд долларов и 5,3 тыс. сделок с евро на 303,1 млн евро. Курсовые диапазоны составили 72,99—73,51 рубля за доллар и 85,58—86,12 рубля за евро.

Во вторник рубль вырвался из аутсайдеров в лидеры роста среди валют развивающихся рынков, отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«В первой половине торгового дня почти все основные валюты развивающихся рынков дружно укреплялись, при этом российский рубль пребывал в лидерах роста, прибавляя около 0,3%. Однако к вечеру часть валют исчерпали свои силы и развернулись в минус (например, валюты ЮАР, Индии и Мексики). Однако рубль не только сохранил лидерство, но и усилил свой рост. <…> Мы полагаем, что восстановление аппетита к риску может позволить рублю побороться за возвращение на [уровень] 73 по доллару, однако если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска», — полагает аналитик.