Почта России и платежная система Visa запустили совместную акцию, в рамках которой клиенты, оплачивающие отправку посылок картой на сайте и в мобильном приложении, будут получать 10% бонусов от стоимости доставки. Это в два раза больше, чем начисляется по стандартным условиям бонусной программы, сообщила пресс-служба Почты России.

Как отмечает директор по маркетингу и развитию продуктов Почты России Артем Степин, сегодня клиенты активно используют банковские карты при оплате в мобильном приложении и на сайте — около половины оформленных онлайн посылок оплачиваются картой Visa. Теперь, оплачивая услуги картой Visa, они имеют возможность удвоить сумму бонусов.

Бонусную программу, которая действует на всей территории России, Почта России запустила с сентября 2021 года. Оплачивая посылки на сайте и в мобильном приложении, клиенты получают бонусы в размере 5% от стоимости доставки. Начисленными бонусами можно оплатить полную стоимость последующих отправлений за вычетом 1 рубля.

Бонусы начисляются за посылки, оформленные и оплаченные на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. В программу входит доставка по России EMS-отправлений, посылок первого класса и нестандартных посылок, доставка международных посылок и мелких пакетов. Бонусы в размере 5% от стоимости доставки начисляются на специальный счет клиента в личном кабинете в мобильном приложении и на сайте pochta.ru. Один бонус равен 1 рублю. Стать участниками программы могут только физические лица.