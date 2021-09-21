Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предлагает направлять в личный кабинет пользователей портала госуслуг сведения о статусе рассмотрения заявлений и результаты оказанных услуг. Соответствующий проект постановления правительства РФ, подготовленный министерством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проектом предусматривается, что все органы власти и МФЦ, предоставляющие государственные и муниципальные услуги гражданам и организациям, в обязательном порядке направляют в личный кабинет заявителя на портале госуслуг статусы рассмотрения заявлений и результат предоставления услуги в виде электронного документа, скан-копии документа или электронной копии документа, являющегося результатом предоставления услуги», — сообщили в Минцифры.

Проектом учитываются также все возможные способы обращения заявителя за предоставлением услуги. Так, например, независимо от того, обратился заявитель в орган власти лично, через МФЦ, через портал госуслуг или по почте, он сможет увидеть в своем личном кабинете на портале госуслуг статус рассмотрения его заявления соответствующим органом власти и результат предоставления услуги в виде электронного документа, скан-копии документа или электронной копии документа.

В Минцифры отметили, что проект предусматривает также закрепление унифицированного порядка действий органа власти и МФЦ в рамках реализации положений проекта. «Проектом предусмотрено, что органы власти и МФЦ, предоставляющие услуги, обязаны использовать единую систему межведомственного электронного взаимодействия при направлении указанных сведений из своей информационной системы в личный кабинет заявителя на портале госуслуг», — уточнили в министерстве.