Объем экспорта российского программного обеспечения и услуг в сфере IT-технологий за последний год вырос на 13,5% и составил свыше 5 млрд долларов. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил на 32-м Всемирном конгрессе IPMA «Управление проектами в эпоху цифровой трансформации», который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам Чернышенко, на сегодняшний день все регионы России приняли стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления.

«В них включено более 4,5 тысячи проектов. Это крупные и одновременно сквозные проекты, которые требуют особых подходов к управлению. На данном этапе они успешно реализуются проектными командами. Все решения, которые мы внедряем, рассматриваются исключительно с позиции тех, кто будет пользоваться их результатами, — наших граждан и бизнеса», — сказал вице-премьер.