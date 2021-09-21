Потребительские цены в августе по сравнению с июлем 2021 года выросли на 0,17%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 6,68%, сообщила Федеральная служба государственной статистики.

По данным Росстата, в августе второй месяц подряд наблюдалось снижение цен на продовольственные товары, прежде всего за счет плодоовощной продукции. Так, свекла стала дешевле на 42,9% (здесь и далее — по сравнению с июлем 2021 года), морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, виноград —на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, на апельсины — на 5,7%, на чеснок — на 3,7%, на сухофрукты — на 1,7%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели: пшено — на 1,2%, рыба мороженая неразделанная — на 0,9%, кофе натуральный в зернах и молотый — на 0,8%, шоколад — на 0,7%, молоко сгущенное и коньяк — на 0,2%.

На сахар-песок цена в среднем по России выросла на 0,5%, на подсолнечное масло — на 0,2%.

Среди мясопродуктов выросли цены: на свинину — на 2,5%, на печень говяжью — на 2,1%, на говядину — на 1,6%, на фарш мясной — на 1,3%, на консервы мясные — на 1,1%, на кулинарные изделия из птицы — на 0,9%, на баранину, сосиски, сардельки, пельмени, манты, равиоли — на 0,8%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: печенье — на 1,5%, рыба живая и охлажденная, икра лососевых рыб, консервы овощные для детского питания, овсяные хлопья «Геркулес» — на 1,3%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, вода минеральная, кексы и рулеты — на 1,2%, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди, национальные сыры и брынза, сыры плавленые, майонез, соки фруктовые, пряники, соль — на 0,9—1,1%.

Из непродовольственных товаров наиболее существенно подорожало газовое моторное топливо — на 21,3%. Продолжился рост цен на строительные материалы. Стекло оконное листовое подорожало на 4,7%, доски обрезные, кирпич красный — на 3,4%, рубероид — на 3,3%, еврошифер — на 2,6%, цемент тарированный — на 2,1%.

Из товаров первой необходимости подорожали: спички — на 3,7%, мыло хозяйственное — на 1,9%, бензин автомобильный — на 1,4%, сухие корма для домашних животных — на 1,2%, бумага туалетная — на 1%, дизельное топливо — на 0,9%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, стали дороже на 0,3%, в том числе валокордин — на 2,4%, корвалол — на 1,8%, гепарин натрия — на 1,2%.

Цены на легковые автомобили иностранных марок новые и подержанные, шины для легковых автомобилей выросли на 1—1,2%.

Кроме того, увеличились цены: на дрова — на 3,1%, мониторы для настольного компьютера — на 2,9%, телевизоры — на 2,3%, холодильники, электрочайники, электропылесосы, машины швейные, уголь, свежесрезанные цветы, лопаты садовые, сигареты с фильтром отечественные и зарубежных марок, сорочки для мальчиков дошкольного возраста, отдельные виды мебели и парфюмерно-косметических товаров — на 1—1,7%.

Накануне нового учебного года был отмечен рост цен на товары для школьников. Одежда для детей подорожала в среднем на 1—1,6%, школьно-письменные принадлежности — на 1,1—2,7%.