За последние два года уровень гендерной дискриминации на рынке труда заметно снизился: у работодателей все меньше предпочтений к социальному статусу кандидатов — как мужчин, так и женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Так, предпочтения по поводу семейного статуса женщин-кандидатов сегодня имеют 25% компаний, два года назад таковых было 35%, в 2010 году — 39%. В отношении семейного статуса мужчин-соискателей предпочтений традиционно было мало, а сейчас стало еще меньше: 13% в 2021 году против 25% в 2019 году и 29% в 2010-м.

Негласные запреты в отношении замужних, а также имеющих детей женщин-кандидатов сегодня имеют 12% работодателей, два года назад таких соискательниц избегали принимать на работу 24%, в 2010 году — 36%.

По сравнению с женщинами мужчины-кандидаты в более выигрышном положении: негласные запреты в отношении их семейного статуса сегодня практикуют только 8% компаний. Тем не менее два года назад таковых было 6%: чуть больше предубеждений стало в отношении работников-мужчин, не состоящих в браке и не имеющих детей (5% сегодня против 3% в 2019 году).

Количество компаний, где нет негласных запретов в отношении женщин и мужчин-кандидатов, практически сравнялось (81% и 83%). При этом в 2010 году организаций, где женщин не дискриминировали при трудоустройстве по семейному положению, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не практиковались негласные запреты в отношении мужчин (47% и 69% соответственно). Опрос проводился с 1 по 20 сентября 2021 года, всего было опрошено 1 тыс. респондентов во всех округах России.