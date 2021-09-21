В июле 2021 года объем новых кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составил 8,27 трлн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в обзоре Центробанка РФ «Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» .

Задолженность по кредитам, предоставленным юрлицам и ИП, на 1 августа 2021 года составила 39,952 трлн рублей, годовой темп прироста практически не изменился по сравнению с предыдущей отчетной датой и был равен 11%. Просроченная задолженность составила 2,749 трлн рублей, или 6,9% от общей суммы задолженности.

Число заемщиков возросло на 1,7% по сравнению с предыдущей отчетной датой и на 1 августа 2021 года составило 401 919. Доля заемщиков, имеющих просроченную задолженность, в общем числе заемщиков снизилась и составила 14%.

Наибольший объем кредитов в июле 2021 года был предоставлен заемщикам Центрального федерального округа — 6,256 трлн рублей (годовой темп прироста составил 7%). Темп прироста задолженности по состоянию на 1 августа 2021 года был максимальным в Дальневосточном федеральном округе (34%). Отрицательный темп прироста наблюдался в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах (минус 6% и минус 3% соответственно).

В структуре кредитов, предоставленных в июле 2021 года, наибольший удельный вес приходился на кредиты заемщикам, осуществляющим деятельность в отрасли «К — деятельность финансовая и страховая», далее следуют «С — обрабатывающие производства» и «G — торговля оптовая и розничная».

В отраслевой структуре задолженности по состоянию на 1 августа 2021 года лидирующую позицию занимает отрасль «С — обрабатывающие производства», далее следуют «К — деятельность финансовая и страховая» и «G — торговля оптовая и розничная». В структуре просроченной задолженности более 60% также приходится на указанные отрасли, причем наибольшая доля просроченной задолженности приходится на заемщиков отрасли «К — деятельность финансовая и страховая» (28%).