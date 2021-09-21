Ассигнования федерального бюджета на реализацию в 2022—2024 годах нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируются в объеме свыше 215 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запланированы в 2022 году в объеме 64,1 млрд рублей, в 2023 году — 75,5 млрд рублей, в 2024 году — 75,6 млрд рублей», — отмечается в документе.

По сравнению с утвержденными законом № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ассигнования в 2022 году будут увеличены на 3,15 млрд рублей, в 2023 году — уменьшены на 3,15 млрд рублей. А в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, не изменятся, уточняется в пояснительной записке.

В состав нацпроекта по поддержке МСП входят четыре федеральных проекта: «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами».