Московский городской суд во вторник продлил до 25 декабря арест бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве и ряде других преступлений, сообщила пресс-служба суда.

«Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Абызова до 25 декабря», — сказали в суде, добавив, что арест также продлен и другим фигурантам дела — бывшему гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, заместителю генерального директора ООО «Ру-ком» Максиму Русакову, председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову, директору по экономике и финансам АО «Рэмис» Галине Фрайденберг.

Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, на следующий день Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

По версии следствия, экс-министр и его сообщники путем обмана акционеров энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» похитили 4 млрд рублей и вывели их за рубеж. Преступление было совершено с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, действия фигурантов дела квалифицированы по части 3 статьи 210 («Создание преступного сообщества») и по части 4 статьи 159 («Мошенничество») Уголовного кодекса РФ. В отношении Абызова также возбуждены уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере (часть 4 статьи 174 УК РФ) и незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ). Фигурантами уголовных дел помимо него стали еще восемь человек.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые знакомятся с материалами.