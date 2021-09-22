Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством, пишет РБК , ссылаясь на представителя ЦБ. По его словам, злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указала, что банки возвращают мало похищенных средств, так как мошенники быстро выводят полученные деньги, и банк ничего не может сделать, если они выведены. В Московском Кредитном Банке согласны, что к входящим платежам нужно проявлять дополнительное внимание. По словам директора департамента информационной безопасности банка Вячеслава Касимова, мониторинг базируется на возможности сверки каких-либо данных с другими данными, либо действие от имени клиента сверяется с желанием самого клиента, когда специалист банка, например, звонит с уточнением, кто осуществляет операцию. Требования по выявлению переводов без согласия клиента, по сути, существуют только для исходящих операций, добавил представитель Газпромбанка. Он отметил, что применение ограничительных мер по входящим платежам возможно только в случае, если деньги не успели поступить на счет получателя и получено сообщение от банка об использовании электронного средства платежа без согласия клиента. В иных случаях банк не имеет права приостанавливать зачисление денег на счет клиента, кроме требований антиотмывочного законодательства.

За махинации с телефонными номерами предложили ввести уголовное наказание Подменные номера используют не только мошенники, но и банки, ретейл, сфера услуг для информирования клиентов — на такие номера нельзя перезвонить. Даже полный запрет подменных номеров не решит проблему с мошенничеством, считают эксперты.

Все, что остается сейчас для борьбы с зачислением в адрес мошенников, — это либо использовать механизм задержки зачислений, что неприемлемо для клиентоориентированного подхода банков, либо использовать получаемые от ЦБ сведения о злоумышленниках, но они, как правило, быстро устаревают, так как мошенники постоянно меняют карты, отметил Касимов.

«Дополнительное» внимание требуется не платежам, а клиентам, на чьи счета поступают похищенные средства, считает представитель Газпромбанка: нужны поправки, позволяющие блокировать и возвращать похищенные средства, а также введение черных списков получателей похищенных денежных средств. Проблема в том, что обратиться к плательщику «банк получателя не может, так как он его не знает» из-за банковской тайны. Обращение к получателю ничего не даст, если он мошенник, а если банки смогут останавливать любые подозрительные платежи, получателям придется доказывать свое право их получить, отметили в Газпромбанке.