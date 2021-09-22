Максимальный объем трат из Фонда национального благосостояния (ФНБ), направленных на реализацию инвестиционных проектов, будет законодательно ограничен актом правительства, пишут «Известия» со ссылкой на Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Верхняя планка инвестиций из ФНБ составит 400 млрд рублей в год — эта сумма не будет оказывать значимого влияния на денежно-кредитную политику и устойчивость бюджета, но одновременно снизит неопределенность и станет ориентиром для бизнес-сообщества.

Согласно Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на ближайшие три года, одним из факторов бюджетной и долговой устойчивости выступает наличие достаточного объема ликвидных средств в ФНБ. Из документа следует, что восстановление мировой экономики и рост цен на рынке энергоносителей позволят в ближайшее время начать финансирование новых инвестиционных проектов с их помощью.

Однако в долгосрочном периоде вероятно усиление нисходящей динамики нефтяного рынка, а рост платы за выбросы углерода приведет к сокращению спроса на углеводороды. По некоторым оценкам, он может не восстановиться до уровня 2019 года. Поэтому необходимо консервативно подходить к инвестициям из ФНБ — как к их размеру, так и к выбору проектов, считают в Минфине.

При этом вложения будут отвечать ряду условий. Во-первых, они должны быть возвратными и формировать доходность не менее стоимости заимствований госбюджета. Во-вторых, необходимо, чтобы проекты были интересны частному бизнесу, а доля инвестиций ФНБ не должна превышать 25% стоимости каждого из них. Это позволит снизить бюджетные риски и риски реализации отобранных проектов, полагают в Минфине.

Министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства 21 сентября заявил, что расходы из ФНБ на финансирование инвестпроектов на ближайшую трехлетку составят 1,6 трлн рублей. А замминистра экономического развития Илья Торосов в интервью говорил, что общий объем инвестиций из ФНБ с учетом частных средств может составить 3,2 трлн рублей. По его словам, уже отобран пул из 32 проектов, восемь из которых — стратегически важные.