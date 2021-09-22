Рубль укрепляется к ключевым иностранным денежным единицам на утренних валютных торгах в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,85 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 85,42 рубля (минус 21 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 72,85—73,09 рубля за доллар и 85,42—85,75 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.