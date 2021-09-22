📰 Правительство готово стимулировать налоговыми льготами тех, кто занимается раздельным сбором мусора, пишут «Известия» . Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала предложение Минприроды отменить НДС при сдаче металлолома, пластика, макулатуры, стекла и резиновой крошки. При реализации вторичного сырья (его изготавливают из вторичных ресурсов и используют в производстве товаров) налог намерены снизить до 10%. До 28 сентября Минфин и Минпромторг должны представить в Кабмин предложения о корректировке законодательства, сообщается в протоколе совещания у вице-премьера. Ранее депутаты и сенаторы предлагали отменить НДФЛ при сдаче этих фракций. Налоговые льготы будут стимулировать разделение мусора, а значит, он будет меньше скапливаться на полигонах, отметили эксперты. В Минприроды уверены, что стимулирование внутреннего спроса на вторичные материальные ресурсы имеет важное значение при создании экономики замкнутого цикла, и подчеркивают, что сегодня в России утилизируют лишь 7% всех отходов, остальное идет на захоронение.



📰 Законопроект о запрете тратить детские пособия на алкоголь и сигареты будет рассмотрен Госдумой в октябре, пишут «Известия» . Его авторы депутаты от «Единой России» в заксобрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова предлагают создать специальный электронный счет, на котором все трансакции будут отслеживаться, чтобы деньги шли на целевые нужды. Согласно новым нормам, полномочиями по формированию такого списка предлагается наделить федеральное правительство. Также законопроектом предусматривается появление специального механизма, который позволял бы контролировать покупки родителей на целевые деньги. Определить его должны будут региональные власти. В качестве примера такого механизма авторы законопроекта называют открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». При этом дополнительных средств на реализацию документа из федерального бюджета не понадобится. В большинстве фракций относятся к инициативе положительно. Однако эксперты полагают, что организовывать тщательный контроль за расходованием таких средств будет непросто.



📰 На фоне массовых задержек рейсов у «Уральских авиалиний» и выявленных Ространснадзором проблем с безопасностью полетов компании «Якутия» общественники выступили с инициативой ограничить полеты обоих перевозчиков, пишут «Известия». Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов попросил министра транспорта Виталия Савельева приостановить выдачу новых разрешений на международные полеты этим авиакомпаниям. При необходимости также стоит сократить их полетные программы и ограничить действие сертификата эксплуатанта якутского перевозчика, указано в обращении общественника от 20 сентября. Меры позволят повысить безопасность полетов и выполнить расписание, указано в письме. По информации европейского поставщика авиационных данных OAG, в мае – августе «Уральские авиалинии» выполнили 25,65 тыс. рейсов, из них 16,9 тыс. прилетели с задержкой в 15 и более минут. Однако, по мнению экспертов, требования вряд ли будут удовлетворены, так как приостановка действия сертификата и даже временный простой воздушного парка в нынешних условиях, скорее всего, приведут к банкротству компаний.



📰 Стоимость несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в июле 2021 года достигла исторического максимума, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты экономистов РАНХиГС и ВШЭ. Так, согласно анализу Центра исследований международной торговли РАНХиГС, в январе — июле 2021 года ННЭ к соответствующему периоду докризисного 2019-го вырос на 40,8%, хотя объем вывоза энергетических и сырьевых товаров в стоимостном выражении из-за снижения цен оказался меньше на 9,8%. Стоимость импорта товаров за тот же период благодаря закупкам машин и оборудования увеличилась на 20,6%. В результате в июле 2021 года ННЭ достиг рекордного месячного показателя в 26,2 млрд долларов — за счет наращивания вывоза металлов перед введением с августа экспортной пошлины на них, уточнили эксперты РАНХиГС. Основная причина — резкий рост стоимости и объемов вывоза драгоценных и других металлов из России. В том числе такой экспорт ускорился в преддверии введения вывозных пошлин на металлы, что заставило компании оформлять таможенные декларации в июле авансом.

📰 Ставки по двадцатилетним ОФЗ на российском долговом рынке обновили пятимесячный максимум, поднявшись до 7,43% годовых, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Reuters. Десятилетние бумаги откатились к значениям двухмесячной давности — 7,18% годовых. По итогам дня котировки остановились в районе 7,4% и 7,16% соответственно. Ставки почти непрерывно растут с начала августа, прибавив за это время 37 и 26 базисных пунктов. Инвесторы снижают интерес ко многим классам активов на фоне возросших рисков дефолтов в мире, не последнюю роль в котором играет ожидание ужесточения политики ФРС. Но рост ставок по российским бондам увеличивает их привлекательность в глазах зарубежных инвесторов, так как дает дополнительный доход при проведении операций carry-trade. По данным Национального расчетного депозитария, за минувшую неделю нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ почти на 39 млрд рублей, что в 2,5 раза больше показателя предыдущей недели. На текущей неделе интерес к рублевому долгу сохранился, только в понедельник иностранные инвесторы купили ОФЗ почти на 10,5 млрд рублей, из которых 4,28 млрд пришлось на новые выпуски.



📰 С нового года Минтранс предлагает поднять для аэропортов стоимость аренды федеральной инфраструктуры, пишет «Коммерсант» . В аэропортах ожидают роста издержек на аренду до 20%, что повлияет на стоимость перевозок. Эти опасения разделяют в ФАС, где предупредили Минтранс, что повышение может привести к росту стоимости услуг для авиакомпаний. Речь идет о тарифах за использование взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов и мест стоянок, находящихся в федеральной собственности. Гражданские аэропорты арендуют их у подведомственного Росавиации ФГУП АГА(А). Повышение затронет большинство аэропортов РФ. Размер арендной платы рассчитывается исходя из количества обслуженных аэропортом пассажиров и перевезенных грузов за последние три года, базовой ставки и инфляции. Минтранс предлагает повысить базовую ставку для аэропортов, обслуживающих более 1 млн тонн пассажиров и грузов в год, с 85 рублей до 103 рублей за тонну. Для аэропортов с меньшими показателями ставка вырастет до 147 рублей, тогда как прежде не превышала 125 рублей. Точной оценки влияния новых ставок на издержки аэропортов нет. Эксперты, впрочем, считают, что изменения мало скажутся на стоимости билетов.

📰 Доходы санаторно-курортных организаций в 2021 году могут выйти на уровень 85–90% от показателя 2019 года, который достигал 152,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование «Топ-100 российских здравниц» Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья. Восстановление рынка происходит после резкого спада: в 2020 году, по данным ЕМИСС, доходы отрасли сократились за год на 31%, до 104,9 млрд рублей, а загрузка оказалась минимальной за пять лет — 29,5%, за год это значение снизилось на 20,2 процентного пункта. В общей сложности в российских здравницах в прошлом году побывали 4,04 млн человек, что на 34% ниже, чем в 2019-м, а совокупный убыток отрасли вырос на 72%, до 12,9 млрд рублей. Достичь докризисного уровня рынку не позволят рост налоговой нагрузки, падение доходов населения, нехватка обслуживающего персонала и сохраняющиеся ограничительные меры, добавили аналитики. При этом, вопреки ожиданиям, программы реабилитации от COVID-19 не приносят дополнительного дохода — гости отнеслись к ним скептически.

📰 Государственно-частное партнерство (ГЧП) по-прежнему востребовано в коммунальной сфере и транспортном секторе, высказал свое мнение в интервью «Российской газете» генеральный директор Национального Центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) Павел Селезнев. По его словам, в здравоохранении, несмотря на повышенное внимание к отрасли в пандемию, проектов крайне мало. Он отметил, что в течение последних пяти лет наблюдается тренд постепенного снижения числа запускаемых в течение года проектов ГЧП. Так, если в 2017 году коммерческое закрытие прошли 522 проекта, то в 2019 году в два раза меньше — 206, а по итогам 2020 года этот показатель снизился еще на 40%. При этом проекты становятся более капиталоемкие: в 2017 году в среднем на проект приходилось 0,5 млрд рублей, а в 2020 году эта цифра достигла практически 3 млрд рублей, пояснил Селезнев. Эксперт также упомянул о росте объема частных инвестиций. Так, по его словам, по итогам 2020 года общий объем запущенных проектов составил 356 млрд рублей, из них 80% — средства инвесторов. Еще пару лет назад этот показатель был около 50%, отметил он. Расширяется и отраслевая специфика проектов — в последние несколько лет увеличилось число проектов в социальном секторе, активно формируется практика в сфере IT, есть спрос на проекты благоустройства, запускаются концессии в промышленности. То есть рынок развивается в разных направлениях, заключил Селезнев.

