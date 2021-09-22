Россиянам могут упростить процедуру рефинансирования ипотечных кредитов — для этого банки хотят обязать в течение максимум 10 рабочих дней выдавать необходимую информацию и пакет документов, пишут «Известия» . Соответствующий законопроект уже разработан ФАС, сообщил знакомый с ходом обсуждения инициативы источник.

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) на законодательном уровне предлагает закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке. Об этом говорится в законопроекте, в случае принятия которого в законы «Об ипотеке» и «О потребительском кредите (займе)» будут внесены изменения.

Согласно материалам ФАС, нововведение облегчит гражданам переход на обслуживание жилищного займа в другом банке, сократив время получения необходимых для этого документов. Эта инициатива была предложена службой еще в июне из-за возросшего числа жалоб россиян, тогда же была создана рабочая группа с представителями банковского сообщества. В частности, клиенты финорганизаций сетовали на то, что банки затягивают сроки предоставления нужного для погашения ссуды пакета документов, а также закладных, требующихся для закрытия регистрационной записи об ипотеке и установления обременения в пользу нового кредитора.

Согласно предлагаемым правилам, банки обяжут в течение не более пяти рабочих дней предоставить заемщику информацию о размере долга на планируемую дату закрытия жилищного займа, а в течение 10 рабочих дней выдать закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой домов и квартир. Также ФАС намерена ограничить 10 днями и срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в соответствующий орган.

В ФАС подчеркнули, что соответствующий законопроект готов и направлен на согласование в Минфин, Центробанк и Росреестр. В службе добавили, что итоговую версию документа одобрили представители банковского рынка.

В Росреестре и Минфине концептуально поддерживают законопроект, сообщили их представители. В Минфине полагают, что инициатива будет способствовать ускорению процедуры рефинансирования обязательств, обеспеченных ипотекой, и снижению материальных издержек потребителя. Текущая редакция документа находится на рассмотрении, добавили в ведомстве. Росреестр направил в ФАС свои предложения по доработке документа, добавили в службе, не уточнив, какие именно изменения предлагаются.