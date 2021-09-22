В России уже создан прототип приложения с государственными и частными услугами для мигрантов и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной базе, а его запуск планируется в 2022 году. Об этом рассказал в интервью «Известиям» вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Перед нашей страной стоят задачи по наращиванию экономики, строительству жилья и инфраструктурному развитию», — отметил он в этой связи, уточнив, что «в России учатся и работают миллионы иностранцев: около 3,8 миллиона человек осуществляют трудовую деятельность по патенту или, как граждане стран ЕАЭС, на основании трудового договора, около 290 тысяч молодых ребят являются студентами».

Оверчук подчеркнул, что «переезд в другую страну требует решения гораздо большего количества вопросов, чем просто поиск вакансий или размещение резюме. Оформление документов, медицинской страховки, жилья, заключение трудового договора и многое другое. От того, как эти проблемы решаются, с какими людьми человек при этом сталкивается, попадает ли в какие-то неприятные истории, зависит и то, как складывается его отношение к стране».

«Поэтому мы решили в одном мобильном приложении попробовать отразить и сделать удобным весь клиентский путь, который необходимо пройти иностранцу для переезда и устройства на работу», — пояснил он.

«Допустим, человек не знает, есть ли у него ограничения на въезд в Россию. Достаточно будет загрузить приложение и просканировать паспорт, чтобы компетентные службы проверили документ и предоставили ему соответствующую информацию. Если ограничений нет, пользователь приложения может пойти дальше и получать другие сервисы. Если раньше он жил и работал в России, наверняка у него есть и СНИЛС, и ИНН; если нет — они ему будут оформлены. Потом уже можно искать работу, связываться с работодателем», — отметил заместитель председателя правительства.

Он предположил, что регистрацию также можно будет оформить в приложении. При этом Оверчук уточнил, что у пользователей приложения будет доступ не только к государственным услугам: «Скорее всего, это будет цифровое государственно-частное партнерство — частные услуги тоже будут представлены, например покупка медицинской страховки или поиск и аренда жилья».



Что касается сроков разработки и внедрения приложения, то, по словам вице-премьера, «уже создан прототип и идет работа над необходимыми изменениями в нормативной правовой базе». Запуск планируется в следующем году. «Какие-то сервисы появятся сразу после запуска, а какими-то приложение будет насыщаться по мере их готовности», — добавил представитель Кабмина.