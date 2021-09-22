Микрофинансисты ослабили скоринг для клиентов, занятых в пострадавших от пандемии отраслях экономики, но до восстановления докризисных показателей одобрения займов все еще далеко, пишет «Коммерсант» . Занятые в компаниях из этих отраслей сотрудники до сих пор не могут рассчитывать на общие условия одобрения, ведь в случае ухудшения эпидемиологической ситуации именно для данной категории вырастут риски выхода на «просрочку».

По данным исследования IDF Eurasia, в августе доля отказов на получение микрозаймов клиентам, занятым в наиболее пострадавших от пандемии отраслях (гостиничный и туристический бизнес, сферы развлечения и оказания бытовых услуг, общепит и фитнес-индустрия), составила 62–76%. Эти уровни ниже, чем год назад, тогда отказы получали более 80% клиентов МФО, занятых в пострадавших отраслях. Однако показатель этого года в 2–2,5 раза выше, чем в 2019-м.

Заемщики из перечисленных отраслей составляют около трети клиентов МФО. «И хотя по мере восстановления этих сфер деятельности вес фактора принадлежности заемщика к ним снижается, он по-прежнему влияет на одобрение и предлагаемые клиенту итоговые параметры займа», — пояснила гендиректор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко. По оценке финансового маркетплейса «Юником24», доход граждан, занятых в наиболее пострадавших отраслях, снизился на 10–70%.

НБКИ: в августе МФО выдали 2,29 млн микрозаймов Количество микрозаймов, выданных в августе 2021 года, составило 2,29 млн единиц, что на 3,6% меньше, чем месяцем ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй на основании материалов 3 тыс. МФО и кредитных потребительских кооперативов, передающих сведения в НБКИ.

Скоринг, проводимый МФО, учитывает сферу деятельности заемщика и для некоторых сегментов может быть все еще более жестким, подтвердил директор по рискам ГК Eqvanta Алексей Передерий. «На текущий момент просрочка в указанных группах занятости вернулась к допандемийным уровням, но в случае ухудшения эпидемиологической обстановки риск роста просрочки по указанным группам значительно превышает средние показатели», — предупредил он. Можно назвать 2021 год более «стабильным» и «живым» для указанных сегментов, согласна директор СРО «МиР» Елена Стратьева. Однако, по ее словам, «сохраняются риски, связанные с эпидемиологической картиной: люди, работающие в сфере услуг, относятся к категориям, наиболее подверженным опасности заболевания, что, в свою очередь, может повлечь несоблюдение условий договора займа».

Требования ко всем заемщикам остаются достаточно жесткими, отметили участники рынка. «Но для некоторых категорий граждан процент одобрения заявок чуть выше, — признал гендиректор «Займера» Роман Макаров. —Например, для работников бюджетной сферы. У них дисциплина всегда выше, кроме того, это категории граждан, получающие максимальную поддержку государства. А значит, риски их кредитования ниже».

По его мнению, уровень одобрения займов уже никогда не будет прежним. «МФО за время кризиса привлекли новых, качественных заемщиков и значительно улучшили портфели. Наращивать просроченную задолженность никто из кредиторов не хочет», — уверен он. И такая консервативная политика позволит МФО снизить долю дефолтов с текущих 25% в среднем по рынку до 20% в перспективе двух-трех лет, добавил гендиректор «Юником24» Юрий Кудряков.