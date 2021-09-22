Минфин не видит предпосылок для роста госдолга российских регионов до конца текущего года, сообщил в интервью ТАСС первый замминистра финансов Леонид Горнин. По данным на сентябрь, государственный долг находится на безопасном уровне и составляет 2,5 трлн рублей в целом по всей стране, это около 25% от собственных доходов субъектов РФ, отметил он.

По словам Горнина, дополнительные доходы регионов за текущий год должны стать источниками для сокращения их долга. «Есть только один регион, чей государственный долг превышает 100%. Сейчас там проводится ответственная долговая политика, направленная на сокращение объема госдолга. В целом по стране уровень долга не растет, напротив, он даже несколько сократился по состоянию на 1 января 2021 года. Важно, чтобы те дополнительные доходы, которые сформировались у регионов в этом году, стали источником для сокращения госдолга», — сказал первый замминистра финансов.

«Каких-либо предпосылок роста государственного долга до конца года мы не прогнозируем», — добавил он.

Горнин допустил рост госдолга в отдельных субъектах РФ. «Однако необходимо помнить о тех инструментах и мерах поддержки, которые мы запустили в рамках программы взаимоотношений с регионами. За последние 20 лет Российская Федерация впервые приняла решение предоставить регионам до 337 миллиардов рублей, чтобы они могли снизить долговую нагрузку и довести уровень рыночного долга до 25%. В эту программу вошли 29 субъектов, которые готовы взять на себя ответственность за проведение взвешенной долговой политики. Рыночный долг регионов и муниципалитетов не может превышать 25% объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета. Это означает, что уровень рыночного долга субъекта может расти только пропорционально росту собственных доходов. Я думаю, что все будут придерживаться этой позиции», — заключил он.

Также Горнин сообщил, что профицит бюджетов 75 российских регионов в настоящее время составляет порядка 970 млрд рублей за счет перевыполнения доходной части.

«Сегодня у регионов уровень профицита — порядка 970 миллиардов рублей. Такой профицит образовался у 75 субъектов за счет перевыполнения доходной части бюджета. Это также и остатки на счетах у регионов, которые превысили 1 триллион рублей (без учета депозитов)», — сказал он.

По словам Горнина, на сегодняшний день у регионов достаточно высокий уровень сбалансированности бюджетов. «Мы видим, что темп роста их доходов составил 20% по состоянию на 1 сентября 2021 года. По нашим оценкам, прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 24% относительно «доковидного» периода. Сейчас особое внимание нужно уделить укреплению налоговой базы регионов, которая в большей степени и привела к перевыполнению доходной части бюджета (ожидается, что перевыполнение составит порядка 1,2 триллиона рублей). Поэтому важно, чтобы регионы аккумулировали средства и направляли их для инвестиционного развития своих территорий», — добавил первый замминистра финансов.

Он отметил, что, несмотря на пандемию и последовавший за ней кризис, «прошлый год регионы прошли очень достойно относительно формирования бюджетов».



«На федеральном уровне субъектам была оказана поддержка и предоставлены дополнительные межбюджетные трансферты в объеме почти 800 миллиардов рублей. Это, безусловно, поддержка и малого бизнеса, и системы здравоохранения, а также поддержка для компенсации выпадающих доходов субъектов в сумме до 300 миллиардов рублей. Все средства были направлены в регионы. В 2020 году поступления налоговых и неналоговых доходов сократились всего на 2%», — напомнил Горнин.