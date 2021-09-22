Палата представителей конгресса США во вторник одобрила законопроект о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря текущего года и о приостановке действия лимита госдолга почти до конца 2022 года. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, сообщает ТАСС.

Инициативу поддержали 220 конгрессменов, 211 высказались против. Голоса разделились по партийной принадлежности. Законопроект поддерживает правящая в США Демократическая партия.

Теперь указанную инициативу должны рассмотреть в сенате конгресса США. Республиканцы в верхней палате законодательного органа США ранее заявляли, что не намерены поддерживать этот законопроект. Они настаивают на том, чтобы президент США Джо Байден и демократы сократили расходы или приняли другие меры по сокращению госдолга.

Указанный потолок не позволяет Минфину США выпускать новые гособлигации для финансирования деятельности правительства после достижения определенного уровня госдолга либо определенной даты. Этот уровень достиг 22 трлн долларов в августе 2019 года и был приостановлен до конца июля 2021 года. Новый лимит задолженности включает дополнительные заимствования Вашингтона с лета 2019 года. Бюджетное управление конгресса в июле подсчитало, что новый лимит, скорее всего, должен составить чуть больше 28,5 трлн долларов. По подсчетам ряда экспертов, реальный уровень госдолга находится примерно на этой отметке.

Минфин США не видит причин отказываться от увеличения потолка госдолга Веских причин не увеличивать потолок государственного долга США нет, отказ от такой меры приведет к серьезному финансовому кризису в стране и росту стоимости жизни для простых граждан. Такое мнение министра финансов США Джанет Йеллен в воскресенье опубликовала газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Потолок госдолга США был заморожен конгрессом до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не раз предупреждала конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае если потолок госдолга не будет увеличен к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны.