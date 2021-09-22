Россияне, которые долго не могут найти работу, получат индивидуальное сопровождение. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Он отметил, что многие граждане, которые сейчас состоят на учете в службах занятости, не имеют профессионального образования и испытывают сложности в самостоятельной адаптации на рынке труда.

«Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», — рассказал Котяков.

Он также сообщил в интервью, что Минтруд подготовил проект программы снижения молодежной безработицы.

Говоря о влиянии демографической ситуации на рынок труда, министр рассказал, что в настоящее время идет масштабная «переборка» государственной системы содействия занятости. Учитывая изменение возрастной структуры трудоспособного населения, министерство видит свою задачу в том, чтобы привлечь к работе максимальное число граждан, добавил он.

«И особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда», — пояснил Котяков.

Он отметил, что с учетом трендов на рынке труда вопросы профилизации и профессионального самоопределения молодежи надо сдвигать на более ранние периоды, в старшие классы школы. Чиновник добавил, что сейчас министерство работает над формированием предложений по введению раннего профессионального ориентирования, чтобы сразу после завершения колледжа или вуза молодой человек мог найти себя на рынке труда.



В рамках национального проекта «Демография» с 2021 года реализуется проект «Содействие занятости населения». Предусмотрена модернизация центров занятости, переобучение сотрудников служб занятости и внедрение единых стандартов работы. В 2021 году были внесены изменения в федеральный закон «О занятости населения», которые предусматривают переход на единую цифровую платформу в сфере труда и занятости, дистанционный формат оказания услуг центров занятости, внедрение федеральных стандартов. В рамках проекта «Содействие занятости населения» в том числе отрабатываются новые форматы работы центров занятости в зависимости от жизненных обстоятельств соискателей или бизнес-ситуаций работодателей, одна из таких услуг — карьерное консультирование. Также в рамках проекта реализуется программа переобучения сотрудников.